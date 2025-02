In der Ukraine gibt es durch den Krieg mittlerweile Zehntausende von Amputationsverletzten, vor allem unter Soldaten. Die Hilfsorganisation "Life Bridge Ukraine" will einige von ihnen in Berlin mit Prothesen versorgen. Gleichzeitig sollen junge ukrainische Trainees so ausgebildet werden, dass demnächst auch in Kiew ein Prothesenzentrum betrieben werden kann. Janine von Wolfersdorff, die Gründerin von "Life Bridge Ukraine", reist im Frühjahr 2024 mit drei Prothesentechnikern nach Kiew und trifft dort auch den Bürgermeister Vitali Klitschko. Diese Sendung wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

