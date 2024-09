Skate Evolution ist ein Kaleidoskop der Entstehung des Skateboardens in Deutschland – erzählt von Protagonist:innen, die das Skaten in Deutschland veränderten. Lulu Magnus, Claus Grabke, Titus Dittmann, Yvonne Labedzki, Anna Groß, Ralf Middendorf, Torsten "Goofy" Schubert, Christian Rothenhagen, Denny Pham, Lilly Stoephasius und viele mehr werfen einen facettenreichen Blick auf die Evolution des deutschen Skatens: detailreich, fesselnd, offen, unterhaltsam. Mit Leidenschaft und Verbundenheit zur Szene taucht man so ein in ein einzigartiges Lebensgefühl und begibt sich auf eine äußerst emotionale Reise.

