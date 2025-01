Stefan und seine Frau Alex haben eine radikale Entscheidung getroffen: Sie wollen auswandern nach Thailand. Es treibt sie nicht nur der Traum von Strand und Palmen. Beide sind gesundheitlich anschlagen und hoffen, sich unter südlicher Sonne dauerhaft erholen zu können. Der Schritt, in Deutschland Haus, Familie und Freunde hinter sich zu lassen, ist schwer. Auch Stefans Mutter (87) soll mitkommen. Auch Gerhard Hund will nach Thailand. Seine Lebensgefährtin Rung stammt von dort. Mit ihr will er künftig zusammenleben und seinen Lebensabend in Thailand verbringen. Ein Sprung in eine neue Kultur. Dank Rung auch ein Sprung in eine thailändische Großfamilie. SWR Autor Wolfgang Luck begleitet Auswandernde bei ihrem großen Schritt in die Fremde. Er besucht auch Deutsche, die schon lange in Thailand leben. Vor zwölf Jahren haben hatte er für die SWR Dokuserie "Oma will nach Thailand" Ute und Josefine kennen gelernt. Wie ist es den beiden seither ergangen? Deren Bilanz fällt sehr gemischt aus. Josefine sagt: "Ich habe zu vieles durch die rosarote Brille gesehen."

