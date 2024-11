Wir gehen in den Wald, tanken frische Luft, genießen die Natur mit all unseren Sinnen. Alltagssorgen und Stress lösen sich auf, ein Gefühl von Glück und Frieden stellt sich ein. Der Wald ist ein Rückzugsort, der bewahrt werden sollte, gerade in Zeiten von Klimawandel und Naturkatastrophen. Der Wald ist Lebensraum für uns Menschen, für Flora und Fauna. Er schützt vor Hochwasser und Lawinen, filtert Lärm und Staub. Künstler:innen haben seine Schönheit besungen, beschrieben, in Bildern fest gehalten. "Twist" stellt fünf Kulturschaffende und ihren Blick auf den Wald vor.

