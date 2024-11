Moderatorin Catherine Vogel besucht Orte, in denen künstliche Intelligenz schon konkret unseren Alltag beeinflusst. Zum Beispiel bei der Sicherheitsüberwachung in der Bahnhofshalle in Mönchengladbach oder in der Landwirtschaft in Monheim, wo KI dafür sorgt, größere Erträge zu erwirtschaften. KI-Experte Prof. Dr. Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut erklärt, wie realistisch ein voll umfänglicher Alltagsassistent ist und wie KI unser Leben in Zukunft weiter erleichtern wird.

