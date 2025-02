Vor zehn Jahren musste Borhan Akid aus Syrien fliehen. Hals über Kopf – weg von der Familie, weg aus Damaskus. Über Griechenland nach Deutschland, wo er in Köln landete, Deutsch lernte und Journalist beim WDR wurde. Jetzt – nach dem Fall von Diktator Assad – zieht es ihn zurück. Wie fühlt es sich an, in der alten Heimat? Kann, soll, will man zurückkehren, jetzt, wo Deutschland auch eine Heimat geworden ist? "Ich will wieder an dem Ort sein, an dem ich die längste Zeit meines Lebens verbracht habe – in Daraya. Ein Ort, der so viel Zerstörung, Leid und Tod erlebt hat. Ich will sehen, wie es dem Ort heute geht, wie es den Menschen dort heute geht.“ Zum ersten Mal wieder in Syrien – 10 Jahre nach der Flucht. Borhan Akid tritt eine Reise an, wie auch etliche andere Syrer aus NRW gerade.

