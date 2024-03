Coaches versprechen Lebenshilfe – auch in Krisenzeiten. Doch geht es ihnen ums Wohl oder doch eher ums Geld ihrer Kunden? Svenja Kellershohn stürzt sich in die Coaching-Szene. In Coaching-Seminare kann man fast immer kostenlos reinschnuppern. Klingt verführerisch, schließlich hat ja jede:r mal ein Tief und will wieder hinauskommen. Das hat allerdings System. Insider:innen berichten: Vielen Coaches geht es darum, ein Seminar nach dem anderen zu verkaufen – zu horrenden Preisen. Wird hier Geld gemacht mit der Not von hilfsbedürftigen Menschen? Manche setzen ihr Gehalt, ihr Vermögen und sogar Familie und Freundschaften aufs Spiel.

