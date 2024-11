Ein Baby zu bekommen ist einerseits wunderschön - aber viele werdende Eltern empfinden auch einen enormen Druck und wollen alles richtig machen. Und sie treffen auf einen riesigen Markt. Der Handel bietet lange Einkaufslisten für die Baby-Erstausstattung. Was ist nötig, und was überflüssig? Svenja Kellershohn trifft junge Eltern, besucht eine Baby-Messe, spricht mit Ernährungsexperten, Hebammen und Partyplanern. Und mit Influencern - denn längst sind Schwangerschaft und Geburt für viele auch Events, die in den Sozialen Medien ausgiebig zelebriert werden.

