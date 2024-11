Schmerz, Stress oder Schlafprobleme - einfach ein Pflaster drauf! Die Firma Super Patch Company verspricht die Linderung vieler Probleme in Sekunden dank einer neuartigen "vibrotaktilen Technologie". Auf Social Media gibt es massenhaft begeisterte Erfahrungsberichte. Reporterin Svenja Kellershohn will wissen, was die Pflaster wirklich können und wie mit dem Leiden der Menschen Geschäfte gemacht werden.

