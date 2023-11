Nur knapp überlebt Niko Brenner (38) alias Dr. Knarf vor sechs Jahren einen schweren selbstverschuldeten Unfall. In seinem Kölner Tonstudio explodiert eine Gasflasche in seinen Händen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe dort hochkonzentriertes Cannabisextrakt hergestellt. Damals war Niko stark drogenabhängig. 40 Prozent seiner Haut sind verbrannt und müssen transplantiert werden. Drei Monate liegt Niko im künstlichen Koma und hat in dieser Zeit vier Schlaganfälle. Seitdem ist er halbseitig gelähmt und seine halbe Schädeldecke fehlt. Aber Niko kämpft, er will zurück auf die Bühne.

Mehr anzeigen