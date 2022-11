Endlich Feierabend! Jetzt noch gut essen und am liebsten trotzdem nicht allzu viel Zeit mit der Zubereitung verbringen. Björn Freitag hat dafür die Lösung: Der Spitzenkoch zeigt, wie man schnell und mit nur wenigen Basiszutaten leckere Feierabend-Gerichte zaubert. Björn Freitag verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst und hat immer wieder praktische Tipps, die das "Koch-Leben" einfacher machen. Doch er wäre nicht Björn Freitag, wenn er nicht noch die ein oder andere besonders raffinierte Zutat in die Küche brächte.

