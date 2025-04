In "Einfach und köstlich" geht es diesmal um die Landesküche des größten Binnenstaates der Welt: Kasachstan. Hierzu begrüßt Björn Freitag seinen Sternekoch-Kollegen Alexander Wulf aus Erkelenz/Kreis Heinsberg. Er wurde in Sibirien geboren und lebte als Kind in Kasachstan auf dem landwirtschaftlichen Hof seiner Familie. Als Nachfahren von Wolgadeutschen siedelte die Familie in den 1990er Jahren nach Deutschland um. Inspiriert von der Küche seiner Oma und Mutter absolvierte Alexander eine Kochausbildung, die er mit Bestnoten abschloss. Mit 26 Jahren erhielt er 2008 für seine Küche einen Michelin-Stern.

