Das Cybermobbing-Kartell

Erstmals gelingt es in dieser Doku, tief in das Innere der düsteren Welt des Online-Hasses zu blicken. Die Hater nennen ihre Opfer "Masken", ihre grausamen Spiele mit ihnen die Maskengames. Die Doku zeigt, wie perfide es dabei vorgeht. Die Hatergruppe, zu der das Paar gehört, ist hierarchisch organisiert und nennt sich die "NWO". Eine Abkürzung für "Neue Weltordnung" oder auch "Nie wieder online". Die NWO-Mitglieder verabreden sich auf der Kommunikationsplattform Discord, verteilen ihre Aufgaben und prahlen im Netz mit ihren Taten. Die einen hacken Accounts und kommen so an persönliche Daten und intimste Informationen. Andere bestellen im Namen der Opfer massenhaft Pizza oder Pakete. Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

