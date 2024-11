Undercover in Saudi-Arabien

Die Fußball-WM 2034 wird wohl nach Saudi-Arabien gehen: Das Land ist Luxusreiseziel, baut die futuristische Megastadt "The Line" – eine schillernde Welt, bis zum Blick hinter die Fassade. Kronprinz Mohammed bin Salman, der umstrittene Herrscher des Königreichs, gibt Billionen aus, um sein Land und dessen Image zu verändern. Große Events, nicht nur in Riad, spektakuläre Neubauten, sogar eine 170 km lange Wüstenstadt, "The Line“, soll entstehen. Kritik an der Politik des Herrschers ist unerwünscht. Unter großem persönlichen Risiko reist eine Journalistin undercover nach Saudi-Arabien und entdeckt auch eine dunkle Seite. Berichtet von Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen.

