Donald Trump krempelt Amerika um – schnell und radikal. Der Präsident hat etliche Erlasse unterschrieben, die seine "America first“ Politik durchsetzen sollen. Mit Hilfe von Elon Musk hat er Behördenmitarbeitende entlassen, sein Vizepräsident J.D. Vance zweifelt die Unabhängigkeit von Gerichten an. Kritiker sprechen von einem Putsch von "innen“. Gudrun Engel, ARD Studioleiterin in Washington, beobachtet die ersten 100 Tage im Amt und fragt: "WTF, Trump?! Was wird aus Amerika?“

