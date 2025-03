Goldjungs | Komödie

Spielfilm Deutschland 2021 +++ Köln in den 70ern. Für Iwan Herstatt und seine Bank könnte es allem Anschein nach kaum besser laufen. Vor allem eine Gruppe junger Devisenhändler sorgt für glänzende Bilanzen. Dass sie "Goldjungs“ genannt werden, kommt nicht von ungefähr. Als die aus einfachen Verhältnissen stammende Marie in der Bank eine Stelle als Sekretärin bekommt, betritt sie eine für sie neue Welt. Am Anfang hegt Marie noch Hoffnungen, ihr Chef Ferdinand von Broustin könnte ein ernsthaftes Interesse romantischer Natur an ihr haben. Das stellt sich zwar als Irrtum heraus, doch lange Trübsal bläst sie nicht: Denn dort lernt sie die Goldjungs kennen; ihnen voran der charmante und glamouröse Anführer Mick.

