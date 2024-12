Backstage: Felix Lobrecht – ALL YOU CAN EAT

Felix Lobrecht gewährt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen seiner großen Arena Tour zu ALL YOU CAN EAT. Sound, Effekte, Outfit – alles wird akribisch geprobt, bis er die Bühne betritt und die Show beginnt. Das Making of zur Erfolgstour ALL YOU CAN EAT von Felix Lobrecht zeigt exklusive Momente aus dem Backstage-Bereich. Hier erleben Fans den Comedian bei den Proben seines Stand-up Programms. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen, denn nicht nur bei guten Witzen ist Timing alles.

Mehr anzeigen