Trailer: Felix Lobrecht – ALL YOU CAN EAT

Den Stoff für sein Stand-up Programm "ALL YOU CAN EAT" schöpft Felix Lobrecht aus Alltagsbegegnungen. Daraus entwickelt der Comedian seine teils derben, aber immer lustigen Geschichten. Der Stand-up Künstler, Podcaster und Buchautor Felix Lobrecht zählt zu den erfolgreichsten deutschen Comedians. Mit seinem Stand-up Programm "ALL YOU CAN EAT" füllte er über zwei Jahre die großen Arenen und erreichte über 450.000 Menschen. Wer kein Ticket zu den Shows bekommen hat, kann "ALL YOU CAN EAT" nun endlich frei in der ARD Mediathek streamen.

Mehr anzeigen