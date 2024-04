Wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Für Wissenschaftler ist die Antwort glasklar: das Ei! Vor mehr als 300 Millionen Jahren hat es sich entwickelt. Die Hülle bietet perfekte Bedingungen, um neues Leben zu ernähren und vor der Außenwelt schützen. 99 Prozent aller Tierarten legen Eier: Marienkäfer, Heringe, Basstölpel, Sumpfschildkröten, Schlangen und viele mehr. Es gibt kaum ein Gebiet auf der Welt, in dem das Ei nicht für das Überleben seiner Art sorgt. Egal ob in der Nordsee oder in der Trockensavanne Kalahari in Namibia. Doch das Ei, eines der scheinbar gewöhnlichsten Dinge der Welt, zeigt immer wieder Rätsel auf.

