Der Ozelot ist in Gefahr. Wie steht es um den Bestand der scheue Wildkatze im texanischen Buschland – und was kann getan werden, um ihr Überleben zu sichern? Drei Jahre lang versucht Ben Masters mit Hilfe spezieller Kamerafallen das Verhalten der scheuen Katzen einzufangen. Er spricht mit Wildtier-Experten, die seit Jahrzehnten den Ozelot erforschen und versuchen, die texanischen Bestände zu erhalten. Der Ozelot ist heute vor allem auf den großen Ranches zu Hause, die meist in Privatbesitz sind. Um die schwindenden Bestände aufzufrischen, denken Naturschützer ebenso wie Farmer die Möglichkeit der Wiederansiedlung von Tieren an. Ben Masters geht dieser Option nach, besucht Wildbiolog:innen in Mexiko und hilft, das Verhalten der Tiere zu dokumentieren: Aus nächster Nähe hält er fest, wie eine Ozelot-Mutter ihren Nachwuchs in freier Wildbahn großzieht.

