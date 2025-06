"Erlebnis Erde“ zeigt die schönsten und spannendsten Seen in unserem Land. Blubbernde Gase in den Seen der Vulkaneifel, geologische Besonderheiten am tiefsten Punkt des Bodensees, Autowracks und Tauchparadiese. Ob von Gletschern oder von Menschenhand geschaffen, Deutschlands Seen sind bunt, aufregend und ein spannendes Ziel für eine Expedition. "Unsere Seen im Süden" begibt sich auf eine spannende Reise zu den Seen der Alpen und des nördlichen Alpenvorlandes und taucht immer wieder ein in geheimnisvolle Unterwasserwelten; vom Frillensee, dem kältesten Badesee Deutschlands im östlichen Oberbayern bis zum gewaltigen Bodensee und seinen unergründeten Tiefen. Froschmänner mit Unterwasserkameras und eine neuartige Unterwasserdrohnen haben auf unzähligen Tauchgängen in unseren heimischen Seen einzigartige Bilder eingefangen.

Mehr anzeigen