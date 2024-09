Erlebnis Erde: Das wahre Dschungelbuch

Im tiefsten Winter Nordamerikas hat der britische Autor Rudyard Kipling Geschichten geschrieben, die in einem abenteuerlichen Dschungel mitten im tropischen Indien spielen. Doch wie viel Wahrheit steckt in seinem literarisches Meisterwerk "Das Dschungelbuch"? Wie leben die Tiere des Dschungels wirklich und wie meistern die echten Helden aus Kiplings Erzählungen den täglichen Überlebenskampf in der wahren und modernen Welt von heute? Dieser Naturfilm dokumentiert den täglichen Überlebenskampf der Helden aus Kiplings Erzählungen in der heutigen modernen Welt. Der indische Kameramann Kalyan Varma, der australische Regisseur Jeremy Hogarth und der österreichische Filmproduzent Lukas Kogler haben mehr als vier Jahre lang an diesem außergewöhnlichen Projekt gearbeitet.

Mehr anzeigen