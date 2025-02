Erlebnis Erde: Wildes Kalifornien - (2/2) Leben unter Extrembedingungen

Der zweite Teil "Wildes Kalifornien" zeigt das Leben unter Extrembedingungen und beschäftigt sich in eindrucksvollen Bildern und Geschichten mit erstaunlichen Comebacks seltenster Tiere in einem der artenreichsten Bundesstaaten der USA. Durch Walfänger einst fast ausgerottet, schwimmen heute wieder fast genauso viele Blauwale vor Kaliforniens Küste wie zu Beginn der industriellen Abschlachtung. Wenn Mensch und Natur so eng zusammenleben wie in Kalifornien mit seinen 40 Millionen Menschen, birgt das große Herausforderungen. Rick Rosenthal zeigt eigentümliche Geschichten aus dem Californian Way of Life. Vor allem aber gibt er einen hoffnungsvollen Ausblick, wie das Nebeneinander von Mensch und Natur gelingen kann.

Mehr anzeigen