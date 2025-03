Der Frühling ist die Zeit des Neuanfangs und frischen Lebens. Nie ist die unbändige Kraft der Natur so greifbar wie in dieser Jahreszeit. Vögel zwitschern aus vollem Hals, Insekten schwirren durch die Luft und Blüten zaubern Farben in die Landschaft. Viele Tiere wie Stare, Eichhörnchen oder Frösche kriegen jetzt Nachwuchs. Doch die scheinbare Wonnezeit ist für die Tier- und Pflanzenwelt enorm anstrengend.

