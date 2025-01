Die spanischen Wälder der Iberischen Halbinsel sind ein faszinierender Ort voller Leben – und Gefahren. Hier kommt der Nachwuchs ihrer tierischen Bewohner auf die Welt. In den ersten Tagen ihres Lebens sind die Jungtiere besonders in Gefahr – bedroht von hungrigen Jägern und manchmal sogar von ihren eigenen Geschwistern. Jeder Tag birgt neue Herausforderungen, und der Weg ins Erwachsenenleben ist ungewiss. Es ist die Zeit, in der sie lernen müssen, durch Beobachten, Staunen und Spielen zu überleben. Eine Zeit, die sie stärkt und auf das Erwachsensein vorbereitet.

