China: Nach 10 Jahren in einem Delfinarium sollen die zwei Belugaweibchen Little Grey und Little White in Freiheit entlassen werden. Doch liegt noch eine gefährliche Reise vor ihnen. Little Grey und Little White sind zwei weibliche Weißwale, die mit zwei Jahren gefangen wurden. Seitdem treten sie regelmäßig in einem Aquarium des Changfeng-Parks auf. Doch nicht mehr lange, denn ihr Leben soll sich ändern – sie werden zurück ins Meer gelassen. Ein Rettungsteam begleitet sie auf der gefährlichen Reise von Shanghai in das Schutzgebiet einer Bucht vor Island.

