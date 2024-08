Der Rheingau abseits der ausgetretenen Wege: Hier gibt es viele spannende Entwicklungen. Neue Konzepte, die die Tourist:innen ansprechen. Die Zuschauer:innen erleben einen Ausflug voller kulinarischer Genüsse, Abenteuern und Erlebnissen in der Natur. Arndt Reisenbichler trifft auf Oldtimer-Liebhaber:innen, versucht sich auf schwierigen Radwegen und schaut sich auf „wilden“ Wisper-Trails um. Übernachten kann man hier mit einer wundervollen Aussicht auf den Rhein. Außerdem erfährt er, wie gastfreundlich und nahbar die Menschen im Rheingau sind. Genuss pur in einzigartiger Atmosphäre, nicht nur in urigen Restaurants, sondern auch auf den vielen Wanderwegen.

Mehr anzeigen