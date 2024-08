Wandern für alle! Ob ein Ausflug mit Kindern, eine Wanderung auf den Gipfel, oder eine Genusstour – der südliche Schwarzwald hat für jeden was zu bieten. Familien können sich auf dem Dachsweg bei einem tierischen Abenteuer austoben oder im Hoffnungsstollen in Todtmoos auf Schatzsuche gehen. „Moonshine“-Whiskey und das Café Rosalie warten bei Sankt Blasien auf Genießer und wer den zweithöchsten Berg im Schwarzwald, das Herzogenhorn, erklimmen will, ist in Bernau genau richtig. Dort oben gibts dann nicht nur üppige Natur, sondern, bei gutem Wetter, auch eine herrliche Weitsicht. Ungewöhnlich wird es bei der Musikwanderung, die immer passend zur jeweiligen Aussicht, ein kleines Konzert bereithält. Und selbst in der Nacht kann in der Region gewandert werden, mit Fackeln und unterm Sternenhimmel. Moderatorin Annette Krause probiert die Touren aus und trifft Sänger Max Mutzke, der in der Region aufgewachsen ist.

Mehr anzeigen