Italienurlaub in Deutschland. Unmöglich? Keinesfalls: Moderatorin Anna Lena Dörr sucht und findet auf ihrer Expedition Bella Italia. Wie schön doch der Norden der Pfalz ist: Überall erinnert er an die Toskana, nicht nur wegen der Weinlandschaft mit ihren Burgdörfern, den Zypressenalleen und Oleanderbestückten Gärten. Anna erlebt hier in der Pfalz Italien mit allen Sinnen, etwa an einem Ort, der wie gemacht ist für die Liebe (Amore, Amore) oder an einem anderen Ort, der mit sehr viel gutem Design überrascht (La Sprezzatura). Sie genießt in der Pfalz angebauten südländischen Wein (Tempranillo) und süditalienisches Essen (Pasta von einem pfälzischen Italiener) und erlebt lauter kleine Urlaube - auf Panoramaaussichts- und Picknick-Plätzen und bei einer Bootstour auf dem Wasser, das von überwältigender Natur umgeben ist. Dolce Vita scheint im Norden der Pfalz die landestypische Lebenskultur zu sein.

