Traumziel Venedig. Das beliebte Reiseziel in Italien lässt sich von Stuttgart aus unkompliziert mit dem Zug erreichen. SWR Moderatorin Annette Krause erlebt Dolce Vita zwischen Canale Grande, Markusplatz und Rialto-Brücke. Sie besucht die berühmte Mode-Designerin Antonia Sautter, die mit ihren aufwendig gestalteten Kostümen jedes Jahr beim Karneval den "Ball des Dogen" inszeniert. Der Gondolieri Stefano Vio nimmt Annette Krause mit zur Tauchbasis, von der aus er und seine Mitstreiter:innen mehrmals im Jahr die Kanäle vom Müll befreien. Venedig ist berühmt für seine Glasherstellung: Mit Petra Schaefer, Kunsthistorikerin am Deutschen Studienzentrum in Venedig geht es in die Traditions-Manufaktur Orsoni. Neben Cappuccino und Eis gehören zu Venedig auch Cichetti und Wein zu den kulinarischen Genüssen. Die Deutsche Jutta Palmen hat sich einem Verein zur Rettung der venezianischen Reben angeschlossen.

