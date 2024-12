Fanta Vier Forever, Baby!?! Die Doku zur Tour

Die Hip-Hop-Legenden Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon starten ihre "Long Player Tour" - die ARD ist hautnah dabei. Laut, wild, immer ein Spruch auf den Lippen, so reißen die Fantas ihre Fans mit. Doch was passiert, wenn die Spots ausgehen? Die Doku zeigt die Band abseits des Rampenlichts: Emotionen, Tourbus-Spaß und tiefe Einblicke in das Innenleben einer der größten deutschen Bands. Denken die Fanta 4 ans Aufhören oder rocken sie noch weitere 35 Jahre? Die Backstage-Doku zeigt exklusive Einblicke, die Fans sonst nie zu sehen bekommen. Smudo bringt die Crew mit seinen schlagfertigen Sprüchen zum Lachen, während Thomas D auf der Bühne alles gibt und voller Leidenschaft steckt. Michi Beck sorgt für den coolen Flow, während And.Ypsilon im Hintergrund die Beats steuert und alles zusammenhält. Was passiert, wenn die Bühnenlichter ausgehen? Vom ungehemmten Spaß im Tourbus über gemeinsames Feiern bis zu den stillen Momenten, in denen sich jeder ins Hotelzimmer zurückzieht - dieses Roadmovie fängt ein, was hinter den Kulissen wirklich abgeht. Fans jeden Alters haben die Chance, ihren Idolen ganz nah zu kommen, und es entstehen rührende Momente, die zeigen, wie tief diese Verbindung geht. Begleitet wird das Ganze durch eine spannende Podcast-Serie in der ARD-Audiothek - mit noch mehr Geschichten und Hintergründen direkt aus dem Tourleben der Hip-Hop-Legenden.

