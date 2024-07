Spielfilm Deutschland 2013 +++ Nachdem Franz Eberhofer in sein niederbayerisches Heimatdorf Niederkaltenkirchen strafversetzt wurde, schiebt er eine ruhige Kugel. Seine Streifengänge führen ihn oft zum Stammtisch beim Wolfi auf ein Bier zusammen mit seinen Kumpels Simmerl und Flötzinger oder der an den Esstisch seiner schwerhörigen Großmutter. Doch eines Tages stört der Schriftzug "Stirb Du Sau!" an der Hauswand des Schuldirektors Höpfl die beschauliche Ruhe und kurz darauf liegt der Rektor tot auf den Bahngleisen! Selbstmord? Mord? Dass der Rektor einer der unbeliebtesten Menschen in Niederkaltenkirchen und im ganzen Umkreis war, ist schnell ermittelt.

