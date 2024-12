Spielfilm Deutschland 2022 +++ Günther Kuballa und Wolfgang Krettek wollen ihre Schnitzelbude schließen, in Rente gehen und in Zukunft auf ihre gemeinsamen, aufreibenden Abenteuer verzichten. Ausgerechnet an ihrem letzten Arbeitstag überfällt sie ein Weihnachtsmann und beraubt sie sämtlicher Erlöse aus dem Verkauf des Schnitzelbuden-Mobiliars. Getarnt als Weihnachtsmänner machen sich die ungleichen Freunde auf die Suche. In Kaufhaus und Krankenhaus beobachten sie Verdächtige und inspizieren Weihnachtsmärkte, immer auf der Spur des Räubers. Dabei geraten sie zunehmend in Streit über den Sinn des Weihnachtsfests. Trotzdem vom Dieb keine Spur, und der Heiligabend rückt immer näher.

