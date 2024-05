Spielfilm Deutschland 2019 +++ Die deutschstämmige Psychologin Cathrin Blake lebt seit ihrem Studium in Galway und arbeitete dort zusammen mit ihrem Mann Liam bei der Polizei. Bis Liam vor zehn Jahren plötzlich spurlos verschwand, was Cathrin in eine tiefe Krise stürzte. Heute hat sie die Vergangenheit hinter sich gelassen. Sie lebt mit ihrem Sohn Paul zusammen und arbeitet als Psychologin. Als eines Tages auf dem Gelände eines ehemaligen "Magdalenenheims" der katholischen Glenmore Abbey die verscharrten Skelette von Kleinkindern und eines erwachsenen Mannes gefunden werden, ist sich Cathrin sicher, dass es sich um Liam handelt und beginnt zu ermitteln.

Mehr anzeigen