Dokumentarspiel Deutschland 2001 +++ München, 1923 bis 1933: Das Leben der Familie Mann in der Münchener Poschingerstraße bis hin zu ihrer Abreise aus Deutschland. In diese Zeit fallen u.a. die Vollendung des "Zauberbergs" und die Verleihung des Literatur-Nobelpreises. Aufstieg und Fall einer deutschen Künstlerfamilie im 20. Jahrhundert: Nicht das literarische Werk, sondern die Familiengeschichte, die Lebensleistung von Thomas Mann und den Seinen steht im Zentrum dieser Produktion. Ein großes Familienpanorama, das mit Spielszenen, Interviews und Dokumentationsmaterial einen einzigartigen Zugang zu einer Epoche bietet, in der sich die Kunst, das Leben und der Krieg in vielfacher Weise berührten.

Mehr anzeigen