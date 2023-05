Spielfilm Deutschland 2016 +++ "Zwischen Opfer und Täter gibt es immer eine Verbindung", behauptet Giuseppe Patta nach der Lektüre eines amerikanischen Handbuchs für Profiler. Doch der aktuelle Fall von Commissario Brunetti scheint schon gelöst, bevor er richtig begonnen hat: Ana Canvanella gesteht, dass sie ihrem geistig zurückgebliebenen Sohn Davide geholfen hat, sich umzubringen. Paola Brunetti jedoch kannte Davide flüchtig aus der Reinigung, in der er arbeitete, und glaubt, dass dieser gar nicht so behindert war. Auch Brunetti wird misstrauisch. Je mehr Fragen er stellt, desto mehr verwickeln sich Davides Tante, seine Mutter und auch deren Arzt in Widersprüche.

