Wolfgang und Günther brauchen wieder einmal Geld. Gemeinsam mit einer Behinderten-WG planen sie, den erhofften Reichtum im Casino zu erspielen. Der arbeitslose Tierpfleger Günther und der ausrangierte Herrenoberbekleidungsverkäufer Wolfgang sind wieder hinter dem großen Reichtum her. Schließlich will benötigt Günther das Geld, um in Kanada Robben zu retten und Wolfgang muss seine Schulden abbezahlen. Dafür reicht Günthers Job als Helfer einer Behinderten-WG natürlich nicht aus. Als sie merken, dass Autist Hans, den Günther betreut, sich als Glückssegen am Roulettetisch herausstellt, planen sie eine große Tour durchs Casino.

