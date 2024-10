Fernsehfilm Deutschland 2020 +++ Die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk müssen den Mord an einem Chefarzt einer psychiatrischen Klinik aufklären. Bei ihren Ermittlungen erregt eine Patientin Ballaufs Aufmerksamkeit. Julia Frey behauptet, sie werde gegen ihren Willen in der geschlossenen Abteilung der Klinik festgehalten. Die stellvertretende Chefärztin Dr. Koch verweist auf Julias emotionale Instabilität, doch Max, der sich wegen eines längst überwunden geglaubten Traumas selbst in Behandlung befindet, ahnt, dass Julias Hilferuf begründet sein könnte. +++ Mit Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt | Regie: Isa Prahl

