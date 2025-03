Spielfilm Deutschland 2022 +++ Im rekonstruierten Stadtschloss der Hohenzollern-Monarchie zu Berlin erwacht ein Exponat aus 150-jährigem Schlaf. Es ist der Komponist Hans List, entkommen per Zeitreise aus der belagerten "Pariser Commune". Kaum hat er das glatte Straßenpflaster betreten, schlittert er von einem Behörden-Ärger in den nächsten. Ein Engagement als Komparse bei den "Elenden" an der Staatsoper scheint die Lage erst einmal zu beruhigen. Dennoch landet er nach einem Kutschunfall als Angeklagter bei Gerichtspräsidentin Josephine Praetorius-Camusot, die ihm zum Verwechseln ähnlich sieht.

