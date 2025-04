Spielfilm Irland 2022 +++ Um ihren Eltern nicht zur Last zu fallen, wird die 9-jährige Cáit im Frühjahr 1981 zu entfernten Verwandten aufs Land gebracht. Wann und ob sie wieder nach Hause zurückkehren wird, weiß Cáit nicht. Eibhlín kümmert sich behutsam und liebevoll um Cáit, schenkt ihr Geborgenheit und Nähe. Auch Seán, der Mann im Haus, öffnet sich dem Kind nach anfänglicher Distanziertheit. In ihrer Obhut blüht Cáit langsam auf und entdeckt ein ganz neues Leben. Doch auch in diesem Haus, wo es so etwas wie Liebe für sie geben könnte, herrscht eine Stille, die sich vom leisen, aber dauernden Schmerz seiner Bewohner:innen ernährt.

