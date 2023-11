ABC-Einsatz in Bochum: Im Zuge einer Bohrung auf einer Baustelle steigt grüner Nebel in die freie Luft. Die Mitarbeiter alarmieren die Feuerwehr. Diese wiederum müssen nun das unklare Gas identifizieren und seine Herkunft klären, um die Gefahr einschätzen zu können. Ein fesselnde Situation, ein Fall für moderne Technologien und Fachkenntnisse. Außerdem brennt am späten Abend die Holzhütte eines Jugendheimes. Bald schon brennt die gesamte Hütte, das Feuer droht überzugreifen. Gelingt es den Feuerwehrleuten – zunächst noch mit begrenzten Einsatzkräften – die Situation unter Kontrolle zu bringen? Und: Wie feiert man Weihnachten auf der Wache?

