Duisburg: Die Feuerwehrleute der Wache 3 sind mit einem anspruchsvollen Einsatz konfrontiert. Ein schwerer Verkehrsunfall hat gleich mehrere Verletzte gefordert. Am Unfallort müssen die Rettungskräfte schnell entscheiden, wer zuerst versorgt werden muss, da die Verstärkung noch unterwegs ist. Ein schwerstverletzter Fahrer ist in seinem demolierten Fahrzeug noch eingeklemmt. Außerdem brennt in einem Wohngebiet ein Auto in einer Garage und das Feuer breitet sich aus. Und: Ein Besuch auf dem Reiterhof steht an: Mehr aus Arbeit als zum Vergnügen.

