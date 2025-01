In einem Duisburger Mehrfamilienhaus breiten sich Flammen im Treppenhaus aus. In Panik versuchen die Hausbewohner:innen, sich in Sicherheit zu bringen. Von den Einsatzkräften ist schnelles Handeln gefragt. Bei der Luftrettung zählt jede Sekunde: Der Christoph 9 wird zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn alarmiert, bei dem ein junger Mann schwer verletzt wurde. Und auch ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt die Feuerwehrleute: Ein Familienvater hat seinen Finger im Briefkasten eingeklemmt und kann sich selbst nicht mehr aus der misslichen Lage befreien.

