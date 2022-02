Folge 6: Waldstück in Flammen (S05/E06)

Alarm für die Auszubildenden der Feuerwehr Bochum: In einem Waldstück steht eine Fläche von mehr als 100 Quadratmeter in Flammen. Können sie eine Ausbreitung verhindern? Außerdem kommt es zu einem Notarzteinsatz bei einer Patientin mit Coronaverdacht: Mit besonderer Schutzkleidung versorgen die Einsatzkräfte die Frau. In unwegsamem Gelände muss die Feuerwehr indes einen Mann mit ausgekugeltem Sprunggelenk retten. Und: Kann die Ausbildungsgruppe einen verletzten Graureiher aus einem tiefen Kellerschacht befreien?

