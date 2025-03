Themen: Schönheitseingriff – Ja oder Nein? Lisa will's wissen | "Let's change the picture" | Drei Frauen, drei Generationen, eine Familie: Und viele Fragen zum Älterwerden | Tanzen an der Stange: Poledance kennt kein Alter Älter werden? Klar, aber bitte mit Haltung, Humor und ganz viel Zuversicht! Frau tv widmet sich mit dem Dreiteiler "Midlife Magic" den spannenden Jahren 50+. "Wenn wir Frauen in unserer Lebensmitte jedes weitere Jahr feiern, statt auf graue Haare zu warten, werden ungeahnte Kräfte frei!", sagt Frau tv-Moderatorin Lisa Ortgies. Willkommen in der "zweiten Rushhour des Lebens" – mit vielen Herausforderungen, aber auch ganz vielen Möglichkeiten, das Leben nochmal neu zu gestalten.

