Themen: Zurückgespult: Die Wechseljahre | Tabu: Wechseljahre am Arbeitsplatz | “Silversisters”: Wie Frauen ihre grauen Haare feiern | Freundinnen-Talk: Hormon-Chaos und Neustart Sabine Heinrich begrüßt Gynäkologin Mandy Mangler und TV-Moderatorin Marlene Lufen.Hitzewallungen, kaum Schlaf, trockene Haut. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Was heißt es, in die Wechseljahre zu kommen? Wie fühlt sich das an? Wie ist das bei mir? Wie bei anderen Frauen? Wir versuchen gemeinsam Antworten zu finden und begrüßen in dieser Sendung die "Wechseljahre" als eine Zeit der Veränderung – im allerbesten Sinne.

