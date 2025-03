Themen: Freundinnen-Talk: Wir nehmen uns Zeit für Zuversicht | Beate verliert ihre Schwester beim Germanwings-Absturz: Wie geht das Leben weiter nach so einem Schicksalsschlag? | Beziehungen im Alter: Wie verändern sie sich? Lisa will’s wissen | Neue Liebe – und großer Altersunterschied: Die Geschichte von Ute und Mark Lisa Ortgies begrüßt Bestseller-Autorin Nicole Staudinger. In der Mitte des Lebens haben die meisten schon so einiges erlebt: Schönes, aber auch Trauriges. Schicksalsschläge, Krankheiten, Trennungen – wie wird dabei gelernt, weiter positiv durchs Leben zu gehen? Glück und Zuversicht, Lebensmut und neue Liebe stehen im Zentrum heutigen Gespräche bei Frau tv.

