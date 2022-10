Freitagnacht Jews mit Daniel Donskoy: Daniel Donskoy in Tel Aviv (S02/E03) | Video der Sendung vom 22.10.2022 00:50 Uhr (22.10.2022)

"Höchst komplex": Daniel Donskoy ist mit "Freitagnacht Jews" in Tel Aviv, wo er jüdische, muslimische und queere Menschen trifft, die eines verbindet: Humor. Beim Schabbat-Dinner diskutieren sie über die besonderen Lebensrealitäten in Israel. Dabei sind die Schauspielerin Naomi Levov, der Künstler Uriel Yekutiel und der Comedian Mohamed Naama. Es geht um Schmerz und darum, wie Heilung entstehen kann. Und es geht um Religion an sich, die "ein Werkzeug ist, das Licht im Innern entstehen lässt", wie Naomi Levov sagt. Daniel Donskoys Frage, ob Israel ein Land ist, in dem Jüdinnen und Juden in Frieden mit sich selbst leben können, beantworten sie so: "Niemand lebt in Frieden."

