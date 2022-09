Freitagnacht Jews mit Daniel Donskoy: Mit Daniel Donskoy in London (S02/E01) | Video der Sendung vom 21.10.2022 23:30 Uhr (21.10.2022)

"Freitagnacht Jews" ist wieder da und nimmt uns mit raus in die Welt zu ganz besonderen Menschen und Metropolen. Wie ist es, jüdisch in Großbritannien zu sein? Genau diese Frage stellt Daniel Donskoy seinen prominenten Gäst:innen beim Schabbat-Dinner in London. Zum Essen gibt's, typisch britisch-jüdisch, Fish'n'Chips. Bestsellerautor David Baddiel und Musikerin Dana Margolin haben, was das Jüdischsein in Great Britain angeht, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht - auch was Antisemitismus angeht. Harsche Worte gibt es Richtung Deutschland - und einen unvermeidlichen Holocaust-Witz.

