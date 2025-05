Zur dritten Gartenparty geht es nach Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg. In ihrem großzügigen Nutzgarten pflanzt Dajana Schmitt alles, was die Familie gerne isst. Denn sie versorgt ihre Liebsten gerne so komplett wie möglich aus dem eigenen Garten. Sechs Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner aus NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wetteifern um die Auszeichnung für die beste Gartenparty. In diesem Jahr dreht sich alles um das Motto "Tief verwurzelt" – eine Hommage an die Verbundenheit mit der Natur und den regionalen Wurzeln. Weitere Infos und Rezepte unter gartenundlecker.wdr.de.

